12 Ocak hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 6 il için turuncu, 1 il için sarı kodlu uyarı verildi. Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. İstanbul için de Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Bugün il genelinde kar yağışı bekleniyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..