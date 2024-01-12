Bazı illerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojinin
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bugün akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da 600 m üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Zamanla havanın soğumasıyla cumartesi günü ilk saatlerden itibaren
kar yağışlarının kıyı kesimler dahil olmak üzere görüleceği, 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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1 gün önce