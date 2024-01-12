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Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Zamanla havanın soğumasıyla cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kar yağışlarının kıyı kesimler dahil olmak üzere görüleceği, 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:52 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bazı illerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Bazı illerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojinin
,
bugün akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da 600 m üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Zamanla havanın soğumasıyla cumartesi günü ilk saatlerden itibaren
kar yağışlarının kıyı kesimler dahil olmak üzere görüleceği, 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Trabzon
#Rize
#Artvin
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