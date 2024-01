Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, hava durumu tahminlerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Coşkun, "İklim değişikliği her tarafı etkiliyor. Dünyanın her tarafında yangınlar, seller, taşkınlar oluyor. Hatta meteorolojik afetlerin dışında jeolojik afetler de oluyor. Artık her şeye hazırlıklı olmalıyız" diyerek vatandaşları uyardı.