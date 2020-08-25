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ANKARA

Dokunulmazlığı kalksın

TBMM Hazırlık Komisyonu, yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K.’ya tecavüz eden HDP Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. AK Parti, CHP ve HDP’li üyeler kararı oybirliğiyle aldı. Karma Komisyon ve sonra Genel Kurul aynı kararı verirse Çelik, “cinsel saldırı” suçundan yargılanacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Tuma Çelik
Tuma Çelik

TBMM Meclis Hazırlık Komisyonu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat’taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.’ya tecavüz ettiği ortaya çıkan Çelik hakkında karar verdi.

Çelik hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekede yer alan tüm belge ve delilleri inceleyen Hazırlık Komisyonu ilk olarak mağdur D.K.’yı dinledi. Çelik ise önce yazılı savunma gönderdi ardından 20 Ağustos’da sözlü savunma verdi. Çelik, cinsel saldırı iddialarını kabul etmedi. Hazırlık Komisyonu dün karar için toplandı.

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DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm katıldı. Toplantıda, Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş çıktı. 5 kişilik Hazırlık Komisyonu kararı, oy birliğiyle aldı.

MAHKEMEDE HESAP VERECEK

Komisyon söz konusu karara ilişkin hazırlayacağı raporu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon da Çelik’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu’nda söylenecek. Yeni yasama döneminde Genel Kurul’da yapılacak oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılırsa Çelik tecavüz suçundan hakim karşısına çıkacak. “Cinsel saldırı” suçunu düzenleyen TCK 102. maddeye göre, Çelik, 12 ile 18 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak.

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