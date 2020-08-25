Dokunulmazlığı kalksın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın yaptığı şımarıklıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Navtex kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın yayınladığı Navtex mesajının yetkisiz ve şımarıkça olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur. Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Türkiye bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır" ifadelerini kullandı.