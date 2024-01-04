Dokuz yaşındaki Gina'nın cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu: Vahşi cinayetin sanıkları hakim karşısında

Kilis'te 9 yaşında olan Suriyeli Gina, 4 Nisan 2023 tarihinde gittiği okulundan evine dönememişti. Mercimek'in 6 Nisan’da evinin yakınındaki bir su kuyusunda cansız bedenine ulaşılmıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, küçük kızın iple boynuna briket bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kısa sürede cinayet şüphelisi 2 zanlıyı gözaltına aldı.

İlk kez hakim karşısına çıktılar

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan A.A. ve H. B. ilk kez hakim karşısına çıktı. Yeryüzü Çocukları Derneği’nin ve çok sayıda baronun avukatları davaya katılım sağladı.

Sanıklar birbirini suçladı

Sanık H.B, "Benim bu olayla ilgim yok, olayı A.A. gerçekleştirdi. Beni de söylememem konusunda tehdit etti." derken diğer sanık A. A. ise, "Olay günü ben H.B.’ nin evine hiç gitmedim. H.B. olayı benim üzerime atmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Dosyanın takipçisi avukatlar ise sanıkların çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduklarını ifade ettiler.

Gina Mercimek’in annesi H.K., babası H.M. ve kardeşi A.Ö.M. ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Duruşma 19 Ocak’a ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların suçu işledikleri yönündeki şüphenin yüksek olması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 19 Ocak tarihine ertelendi.