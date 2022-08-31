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İSTANBUL

Dokuzuncu kattan altıncı kata düştü: Mucize kurtuluş

İstanbul Gaziosmanpaşa'da pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek 9'uncu kattan 6'ncı katın sütunlarına düşen 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
​Dokuzuncu kattan altıncı kata düştü: Mucize kurtuluş
Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede dün akşam 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü.

6'NCI KATTAKİ SÜTUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, çocuğa vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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