​Dokuzuncu kattan altıncı kata düştü: Mucize kurtuluş

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Sultangazi'de hırsızlık yaptığı minibüste mahsur kalan şüpheliye dayak

Sultangazi'de mahalle sakinleri yakaladıkları hırsızlık şüphelisini sokak ortasında dakikalarca dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün 06.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında park halinde olan ticari aracın yanına plakası tespit edilemeyen bir araçla gelen 3 kişi, aracın arka kapısını zorlayarak açtı. Şüpheliler, minibüsün içinde bulunan malzemeleri geldikleri araca yüklemeye başladı. Sesleri duyan bir sokak sakini, balkona çıktığında şüphelileri fark ederek, 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Bağırma sesleri üzerine paniğe kapılan şüphelilerden ikisi, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.