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Dolandırıcılar DMD hastası çocuğu hedef aldı: Baba üzüntüden kalp krizi geçirdi

Dolandırıcılar DMD hastası çocuğu hedef aldı: Baba üzüntüden kalp krizi geçirdi

11:539/03/2025, Pazar
IHA
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16 yaşındaki Görkem Efe Şengün.
16 yaşındaki Görkem Efe Şengün.

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası sürerken, dolandırıcıların kampanyaya zarar verdiği ortaya çıktı. Bu durum aileyi derinden üzerken, baba Alper Şengün kampanya süresince yaşadığı yoğun stresin ardından kalp krizi geçirdi.

16 yaşındaki DMD hastası Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Üzüntüden kalp krizi geçirdi

Bağışların artması için gece gündüz mücadele eden aile, dolandırıcıların kampanyaya zarar verdiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Görkem Efe'nin sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan baba Alper Şengün, dün gece aniden fenalaştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şengün'ün kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilerek acil anjiyoya alındı.

Tedavisi devam ediyor

Tedavisi Isparta'daki özel bir hastanede devam eden Şengün'ün ailesi ve sevenleri, onun sağlığına kavuşması için endişeyle bekliyor. Doktorlar, Şengün'ün geçirdiği kalp krizinin, oğlunun ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşadığı üzüntü, ilaç kampanyası sürecindeki yoğun stres ve yorgunluktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.


#Dmd Hastalığı
#dolandırıcılık
#kalp krizi

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