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Gündem Dolmabahçede sürpriz görüşme Türkiyeye yatırım yapacak iddiaları vardı
POLİTİKA

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme: 'Türkiye'ye yatırım yapacak' iddiaları vardı

Dolmabahçe'deki Rusya- Ukrayna müzakereleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus oligark Abramoviç sohbet etti.

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Haber Merkezi İHA
​Dolmabahçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Roman Abramoviç görüştü: Türkiyeye yatırım yapacak iddiaları vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abramoviç bir araya geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci ayı geride kalırken, tüm dünyanın gözü kulağı bugün İstanbul’da başlayan müzakerelere çevrildi.

Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan görüşmelerde Rus ve Ukraynalı heyetler an itibarıyla masaya oturdu. Ancak görüşmelerde sürpriz bir isim de yer aldı.

Uzun bir süredir zehirlendiği iddia edilen Rus milyarder Roman Abramoviç de görüşmelerde bulundu.

DHA

TÜRKİYE'YE YATIRIM İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde de Rus oligarkların Türkiye iş kuracak iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yasal olması şartıyla bu iddialara yeşil ışık yakmıştı.

  • Müzakere görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abramoviç'in sohbeti de bu iddialar çerçevesinde uluslararası basında büyük ses getirdi.

İHA

GEMİLERİ TÜRKİYE'DE

Daha önce de Batı ülkelerinin yaptırım uygulamaya başladığı ve geçen hafta içinde toplam değeri 1 milyar dolardan fazla olan gemilerini Türkiye karasularına getiren Abramoviç’in iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiğine dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

AA

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Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler İstanbul'da yeniden başladı. Toplantı salonunda heyetlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya sizden müjde bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız” dedi. Konuşması sonrası, Rus ve Ukraynalı heyetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Liderleriniz talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz' ifadelerini kullandı.


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