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Dönenlerin ilk adresi mezarlıklar

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde otogarlar hareketlendi. Yakınını kaybeden ya da depremin birinci yıl dönümünü anmak isteyenlerin ilk uğrak yeri kaybettikleri yakınlarının mezarları oldu.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:34 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin birinci yılında bölgede otogarlar ve havalimanları hareketli.

Ailesini, akrabalarını ve yakınlarını kaybedip şehir dışına göçen veya şehir dışından gelerek depremde vefat edenlerin kabristanlarını ziyaret edenler terminallerde yoğunluk oluşturdu. Malatya Otogarı'nda taksicilik yapan Arif Güneş, “Hemen hemen her gün gelenleri kabristana götürüyorum. Şehir dışına çıkanlar Malatya’ya ilk geldiklerinde mezarlığa gitmek istiyorlar, ardından da onları yaşayan akrabalarının olduğu konteynerlere götürüyoruz. Önceden evlere, mahallelere giderdik şimdi ise konteyner kentlere gidiyoruz” dedi.

TEMELLİ DÖNÜŞLER ARTIYOR

Hem depremin birinci yılı için hem de Malatya dışına çıkıp temelli geri dönenlerin de olduğunu söyleyen taksi şoförü Nedim Buz, “Otogardan aldığımız müşterilerimizden kabirleri ziyarete gelenler de var. Yıl dönümünde buradaki akrabalarının yanında olmak için gelen de var. Malatyalı olmayıp burada bir işin ucundan tutayım diye gelip buraya yerleşenler de var. TOKİ deprem konutlarının bitmesiyle birlikte dönüşlerin çok fazla olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

EVLERİNE BAKIYORLAR

Taksici Buz, depremde evi hasar alan kişilerin de otogardan taksiyle evine gidip sonra yeniden otobüsle geldiği yere döndüğünü söyledi. Buz, “Evini merak edenler bu şekilde otogardan gelip gidiyor. Böyle birçok müşteri getirip götürdüm, evde anıları yaşanmışlıkları olduğu için halini merak ediyor. Kimisi de yıkılan evlerinin önüne gelip bakıp geri dönüyor” diye konuştu.

DERTLERE DE ORTAKLAR

Depremin birinci yılında yoğunluk yaşayan bir diğer adres de havalimanları. Havalimanından yolcu taşımacılığı yapan Hakan Çevik, “Depremin birinci yılı için İstanbul’dan gelen çok fazla oluyor. Aracımıza bindiklerinde biz de onların dertlerine ortak oluyoruz. Ziyarete gelenlerin birçoğu TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla geri döneceklerini belirtiyorlar. Yeni evlerin tamamlanmasıyla Malatya deprem sonrası verdiği göçün tamamını alacaktır” dedi.


Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...
Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin birinci yılında, yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mehmet Demir. Demir, 6 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaparken bin 50 kişinin kurtarılmasını sağladı. Ancak, Mehmet Demir oğlu Muhammed Nejat'ın (14) enkaz altında kaldığını öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi. O gecenin kendisi için bir sınav olduğunu belirten Demir, “Rabb'ime şükürler olsun evladım Kur'an kursunda, ilim yolunda şehit oldu yeğenimle birlikte” dedi. Acı detay sonra ortaya çıktı.Meğer yıllar önce sosyal medya hesabından paylaşmış...


#Deprem Bölgesi
#Asrın Felaketi
#6 Şubat
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