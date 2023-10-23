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Dönüşmeyen ‘kişisel gelişim kursu’ kapanacak

Milli Eğitim Bakanlığı ‘özel eğitim kursu’ gibi hizmet veren ‘kişisel gelişim kursları’ için inceleme başlattı. Bu kurslarda kendi alanlarının dışında eğitim verildiğini tespit eden bakanlık, kurslara ‘dönüşün’ uyarısında bulundu. Bakanlığın kararına uymayan kurslar kapatılacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan izinle hizmet veren 8 bin 400 kurum, kurs hizmeti veriyor. Bu kursların 5 bin 400’ü kişisel gelişim kursu. Ancak bazı kişisel gelişim kurslarının alanı dışında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine bakanlık bu kurumları takibe aldı.

BİLİM GRUBU DERSİ VEREMEZLER

Kişisel gelişim kurslarında resim, müzik, cilt bakımı ve dil eğitimi veriliyor. Özel öğretim kurslarında ise fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, edebiyat, coğrafya ve tarihi kapsayan bilim grubuna yönelik dersler görülüyor. Ancak bazı kişisel gelişim kursları kendi alanlarının dışına çıkıp özel öğretim kursu gibi hareket ediyor. Kişisel gelişim kursları bu alanda faaliyet yürütmeye yetkilendirilmiş kurslar değil.

ÖNCE ÇAĞRI YAPILDI

Bakanlık, yasadaki tanımlamanın dışında sınavlara hazırlık dersleri veren kişisel gelişim kurslarının kendi alanlarına dönmeleri için denetim süreci başlattı. Çağrı kapsamında 81 ile bilgilendirme metni gönderildi. Metinde, özel öğretim kurslarının alanın ihtiyacına göre dizayn edildiği ve mevzuatla bu kurslar için gerekli düzenlemenin yapıldığı bilgisi verildi. Bilim grubu üzerinden eğitim verecek tüm kurumların özel öğretim kursuna dönüşmesi gerektiği belirtildi. Bakanlık kişisel gelişim ya da çeşitli kurs adı altında özel öğretim kurs programlarını uygulayan tüm kurumların faaliyetlerine son verecek.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#Kişisel Gelişim
#Kurs
#Eğitim
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