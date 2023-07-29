Dönüşümün yarısı yerinde yarısı rezervde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde hayata geçirdiği Yerinde Dönüşüm Projesi’nde “zemin+4 kat” kuralı uygulanacak. Yatay mimari esas alınarak 4 kattan yüksek binaların yapımına izin verilmeyecek. Örneğin önceden 8 katlı olan binanın yalnızca 4 katı yerinde yeniden inşa edilecek. Geri kalan 4 katı ise zemin etüdü tamamlanan rezerv alanlarda yapılacak.

ÖNCELİK GÖNÜLLÜLERE VERİLECEK

Yeni yapılacak binada daire ve kat sayısı azalabilecek. Bu durumda, rezerv alanlarda yapılacak binalarda öncelik gönüllülere verilecek. Uzlaşı sağlanamazsa kura yöntemine gidilecek. Konutlarda oturacaklar kura yöntemi ile belirlenecek. Şehir dışında belirlenen rezerv alanlar için de teşvik edici projeler yapılarak formülün hayata geçirilmesi kolaylaştırılacak. Rezerv alanlara yapılacak binaların çevresinde sosyal donatı alanları, park, okul, sağlık ocağı gibi unsurlar da konumlandırılacak.

KOMŞULAR BİRBİRİNİ TEŞVİK ETTİ

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, farklı şehirlere dağılan komşular proje ile birlikte yeniden irtibat kurdu. Komşular ve akrabalar birbirlerini projeye başvurma konusunda teşvik etti. Bir yandan başvurular alınırken diğer taraftan da mimarlar vatandaşların projelerini inceleyecek. Ardından ruhsat verilecek

ve inşa süreci başlayacak.

Bakırcılar Çarşısı’nda ilk kazma bugün

Malatya’da Yerinde Dönüşüm Projesi’ne 17 bin konut ve 3 bin iş yeri için başvuru yapıldı. Konutların yanı sıra iş yerlerinde de dönüşüm başladı. Bu kapsamda Malatya’nın kalbi tarihî Bakırcılar Çarşısı’nda bugün ilk kazma vurulacak. 250 bin metrekare alanda inşa edilecek çarşının ilk etabında 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark olacak.







