Dört İBB çalışanına gözaltı

Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Eda Nur Gezer (5) olayıyla ilgili 4 kişi için gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.
ÇUKURDA FECİ ÖLÜM
Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Eda Nur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerlerle kapatılmıştı.