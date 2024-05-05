Dört İBB çalışanına gözaltı

Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Eda Nur Gezer (5) olayıyla ilgili 4 kişi için gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.