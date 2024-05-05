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Dört İBB çalışanına gözaltı

İstanbul’da 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in sahil parkındaki kazı çalışmasıyla oluşan su birikintisinde ölümüyle ilgili İBB çalışanı mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınırken 1 çalışan ise aranıyor.

Şahin Şen
04:00 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 04:55 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Eda Nur Gezer
Eda Nur Gezer

Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Eda Nur Gezer (5) olayıyla ilgili 4 kişi için gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.


ÇUKURDA FECİ ÖLÜM

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Eda Nur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerlerle kapatılmıştı.


Öğrencilerinin Filistin ayaklanması ABD'deki tüm üniversitelere yayıldı: Gazze Dayanışma Kampı'nda arbede çıktı çok sayıda gözaltı var

ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan California Üniversitesi (UCLA) öğrencilerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterisinde bulunmak amacıyla kampüste kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, üçüncü gününde devam ederken, İsrail destekçileri ile Filistin destekçileri arasında arbede çıktı. Gazze gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de hızla yayıldı. Üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı protestolarda eylemcilere sert müdahalede bulunan polis Indiana Üniversitesi'nde 23, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde 72, Washington Üniversitesi'nde 80, Northeastern Üniversitesi'nde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı.

#İBB
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#Eda Nur Gezer
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