Dörtte birimiz çocuk: Yaklaşık 22 milyon

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 25,5'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı.





EN ÇOK ŞANLIURFA'DA EN AZ TUNCELİ'DE

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2024 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu, 85 milyon 664 bin 944 kişiyken bunun 21 milyon 817 bin 61'i çocuk olarak kayıtlara geçti. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini kızlar oluşturdu. Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970'te toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2024'te yüzde 25,5 oldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke incelendiğinde 2024'te çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 17,8 oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB ülkelerinden yüksek olduğu görüldü. Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 43,8 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 16,4 ile Tunceli olarak belirlendi. Çocuk nüfusun 2019'da çocuk nüfusun yüzde 27,7'sinin 0-4 yaş grubunda, 2024'te ise yüzde 23,3'ünün 0-4 yaş grubunda yer aldığı görüldü.





YAŞAM KOŞULLARI İNCELENDİ

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu Modülü sonuçlarına göre 2024 yılında hanelerde yaşayan 15 yaş ve altı çocukların genel sağlık durumları incelendiğinde yüzde 94,5'inin "çok iyi veya iyi", yüzde 4,6'sının "orta", yüzde 0,9'unun ise "kötü veya çok kötü" olduğu görüldü.





YÜZDE 91'İ İNTERNETTE

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu Modülü sonuçlarına göre, 2024 yılında, 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hane halkı yüzde 88,6 olurken, günde en az bir kez taze meyve ve sebze yiyebilen 15 yaş ve altı çocukların bulunduğu hane halkları oranı yüzde 86,7 olarak belirlendi. Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hane halkı oranı yüzde 51,2 oldu. Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2021 yılında yüzde 82,7 iken, 2024 yılında yüzde 91,3 oldu.



