Dörtyol’da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Dörtyol’da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

09:3216/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Ele geçirilen uyuşturucular.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmada uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Şüpheli H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik ihbar ve tespit üzerine yapılan çalışmada; Polis, şüpheli şahsı uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakaladı.


Savcılık kararı ile H.Ö.’nün aracında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette parçalı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

