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ÇANAKKALE

Döve döve öldürdüler

Bozcaada’da bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek ağır yaralanan 31 yaşındaki Ramazan Öksüz hayatını kaybetti. Yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Öksüz’ün olay yerinde kalbinin durduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Öksüz
Ramazan Öksüz

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), hayatını kaybetti. Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı.

Yaşanan olay sonrası adada gergin saatler yaşanmaya başladı. Çok sayıda adalı, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği önünde toplandı.

45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi. Öksüz’ün yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz’ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz’ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

GERGİN SAATLER YAŞANDI

Öte yandan yaşanan olay sonrası adada gergin saatler yaşanmaya başladı. Olayın duyulmasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren adalılar, Ramazan Öksüz’ün kaldırıldığı hastaneye akın etti. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin de sabaha kadar hastanede bekledi. Adadaki gerginlik, dün de gün boyu devam etti. Çok sayıda adalı, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği önünde toplanarak yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

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