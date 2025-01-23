Dumandan merdiveni bulamadılar

Yangın merdivenlerinin felaketin yaşandığı esnada çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlardan birinde merdivenin dumanla kaplandığı, diğerinde ise alevlerin merdiveni de sardığı görülüyor.
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4’nün yangın merdiveni binaların dışında, sadece felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveni bina içinde. 79 kişinin öldüğü oteldeki yangın merdivenleri, binanın girişine yakın bir noktada sağ ve sol kısımda konumlanıyor.
DUMAN TAHLİYE CİHAZI YOK
Can kayıplarının çoğu üst katlarda yaşandı. Yoğun duman nedeniyle vatandaşların yangın merdivenlerini bulamadığı ifade edildi. Otellerde bulunması gereken duman tahliye cihazının da Grand Kartal Otel’de olmadığı öğrenildi.
"TATBİKAT YAPACAKTIK"
Otelin Spa Müdürü Özhan Göfner, Yeni Şafak’a konuştu. O gece yangın alarmı çalmadığını, otelin bir anda dumanla kaplandığını söyleyen Göfer, “Otelde yangın tüpü bulunuyordu, ancak personel nasıl kullanılacağını biliyor muydu, emin değilim. Yangın merdiveni otelin orta kısmında içeride bulunuyordu. İnsanların birçoğu yangın merdiveninin nerede olduğunu bile bilmiyordu. Belki dış kısımda olsa daha fazla insan kurtulurdu. ‘Yangın tatbikatı yapalım’ demiştim ama diğer personellerle ortak bir vakit ayarlanamadığı için sürekli ertelendi” dedi. Göfer, 16 Aralık’ta otelde denetim olduğunu ancak eksikler bulunduğunu da anlattı: “Denetim 1 gün sürdü. Depoları kontrol ettiler, odalara kadar girdiler. İtfaiyeci arkadaşlarla denetim sırasında konuştuk. Turizm ve Sağlık bakanlıklarına bağlı ekipler de vardı. Bize eksiklerimizi söylediler. Sonrasında tamamladığımız zaman arayıp ‘Gelip bakabilirsiniz’ diye bilgi veriyoruz.”