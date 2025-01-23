Dumandan merdiveni bulamadılar

Otelin Spa Müdürü Özhan Göfner, Yeni Şafak’a konuştu. O gece yangın alarmı çalmadığını, otelin bir anda dumanla kaplandığını söyleyen Göfer, “Otelde yangın tüpü bulunuyordu, ancak personel nasıl kullanılacağını biliyor muydu, emin değilim. Yangın merdiveni otelin orta kısmında içeride bulunuyordu. İnsanların birçoğu yangın merdiveninin nerede olduğunu bile bilmiyordu. Belki dış kısımda olsa daha fazla insan kurtulurdu. ‘Yangın tatbikatı yapalım’ demiştim ama diğer personellerle ortak bir vakit ayarlanamadığı için sürekli ertelendi” dedi. Göfer, 16 Aralık’ta otelde denetim olduğunu ancak eksikler bulunduğunu da anlattı: “Denetim 1 gün sürdü. Depoları kontrol ettiler, odalara kadar girdiler. İtfaiyeci arkadaşlarla denetim sırasında konuştuk. Turizm ve Sağlık bakanlıklarına bağlı ekipler de vardı. Bize eksiklerimizi söylediler. Sonrasında tamamladığımız zaman arayıp ‘Gelip bakabilirsiniz’ diye bilgi veriyoruz.”