​Dünya Isparta gülü kokuyor

Dünyada yılda yaklaşık 40 bin ton gül çiçeği üretimi yapılıyor. Gül çiçeği üretimi yapan önemli ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ülkede üretilen gül yaprağı ve gül konkretleri tamamen dünya parfüm ve kozmetik sanayisinde işlem görüyor. Gül çiçeğinin işlenmesiyle elde edilen gül yağı ve gül konkreti ticarete konu oluyor ve Türkiye’de gül çiçeğinden elde edilen bu ürünlerin tamamına yakını ihraç ediliyor. Türkiye’nin gül yağı ihracatının çok önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine yapılıyor. Bunların yanında Azerbaycan, ABD, Körfez ülkeleri, Irak, Hindistan, Hong Kong, Bahreyn ve Japonya da gün ihraç yapılan ülkeler arasında. Fransa gül yağı ihracı yapılan ülkeler arasında birinci sıradayken, Almanya onu takip ediyor.

ÜRETİCİYE MAZOT- GÜBRE DESTEĞİ

Gül çiçeği üretimi mayıs- temmuz ayları arasında yapılmakla birlikte gül çiçeği alımı taban fiyatı her sene ağustos-eylül döneminde alanında en büyük üretici kooperatifi olan Gülbirlik tarafından belirleniyor. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı alanlarda gül bitkisine 2019 yılı ürünü için 2020 yılında 19 TL/de mazot ve gübre desteği, ayrıca 10 TL/de katı organik gübre desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yeni yağ gülü çeşitlerinin elde edilmesine, gül veriminin ve yağ randımanının artırılmasına yönelik ıslah çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda “Yağ gülünde seleksiyon ıslahı” isimli proje çerçevesinde yaklaşık 30 bin dekar gül üretimi alanı tarandı. Proje ile yağ gülü bahçelerindeki genetik havuz taranacak, verim ve kalite bakımından önce genotiplerin tescili sağlanarak üretime kazandırılacak. Ayrıca bu proje ile gül yağı sektörü dışında sektörlerin kullanımına sunulacak yağ gülü genotipleri tespit edilecek.

REKLAM