Dünya yayıncıları İstanbul’da buluşacak

Albayrak Medya’nın sponsorlarından olduğu “9. İstanbul Publishing Fellowship”e sayılı günler kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından organize edilen program 5-7 Mart’ta gerçekleşecek. 66 ülkeden 383 yayıncının katılacağı etkinlikle İstanbul’un bir telif marketi haline gelmesi ve farklı ülke yayımcıları arasındaki işbirliğinin artırılması amaçlanıyor. Batıda Latin Amerika, doğuda Hindistan gibi yayımcılığın odağında olmayan pazarları İstanbul’da bir araya getiren etkinlik, ülkemiz yayın dünyasını da tanıtmayı hedefliyor. Önceki akşam Rami Kütüphanesi’nde yapılan tanıtım toplantısında dokuz yılda yapılan anlaşmalardan, piyasanın Fellowship sayesinde geldiği noktadan ve üç gün boyunca düzenlenecek panellerden bahsedildi.

10 BİN TELİF ANLAŞMASI

2021'den bu yana katılımcılarına hem fiziki hem de çevrimiçi ikili görüşme yapma imkanı bulduğu programda dokuz yılda 10 binin üzerinde telif ön anlaşması ve 15 binden fazla iş görüşmesi yapıldı. Gelecek senenin odak ülkesinin Abu Dabi olarak açıklandığı toplantıda, bu yıl Meksika edebiyat dünyasının konuşulacağı aktarıldı. Program kapsamında Türk yayıncılarının üretimlerinin, dünya edebiyatına kazandırılmasına katkı verenlere “İstanbul Telif Ödülleri” verilecek. Geçtiğimiz yıl deprem nedeniyle verilemeyen ödüller, iki yılın değerlendirilmesiyle sahiplerine verilecek.

ODAK ÜLKE MEKSİKA PANELİ

Telif Ödülleri’ni kazananlar, 5 Mart salı günü düzenlenecek törende açıklanacak. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşecek buluşmanın açılışına, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı Gvantsa Jobava başta olmak üzere çeşitli yayıncı birliklerinin başkan ve yöneticileri katılacak. Aynı gün düzenlenecek panellerin ilki “Odak Ülke Meksika Özel Oturum”u olacak. İkili görüşmelerle devam edecek etkinlikte çocuk kitapları, resimli yayınlar, Filistin Edebiyatı gibi başlıklarda konuşmalar gerçekleşecek. Yayımcılar, odak ülke Meksika’nın mutfak ve müzik kültürüne ilişkin etkinliklerine katılarak telif görüşmesi yapacak.











