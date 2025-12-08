Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: İstanbul ve Antalya ilk 10’da

Euromonitor International’ın yayımladığı Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı.

Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Bangkok bulunurken, Hong Kong, Londra ve Makao ilk dört sırada yer aldı. Ancak raporun dikkat çeken bölümü,

İstanbul’un gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası organizasyonlardan dijital tanıtım etkisine uzanan geniş yelpazedeki dinamizmi; Antalya’nın ise her sezon yüksek talep gören tatil altyapısı, spor turizmi ve dünya standartlarındaki tesisleri bu yükselişi destekledi.

Dünya turizm sektöründe 50 yılı aşkın süredir referans kabul edilen Euromonitor International, ülkelerin ve şehirlerin turizm performansını en kapsamlı biçimde analiz eden kuruluş olarak biliniyor.

Bu nedenle Euromonitor raporu, hükümetlerden havayolu şirketlerine, otel zincirlerinden yatırım fonlarına kadar tüm sektörün yol haritasını belirleyen en etkili küresel veri setlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin bu listelerde üst sıralara yerleşmesi, yalnızca turist sayısındaki artışı değil, ülkenin uluslararası turizm stratejisinin doğru çalıştığını da gösteriyor.