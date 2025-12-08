Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: İstanbul ve Antalya ilk 10’da

Dünya turizminin en itibarlı veri kaynağı Euromonitor International’ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index, Türkiye’nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.
Euromonitor International’ın yayımladığı Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı.
Bangkok zirvede Türkiye çıkışta
Euromonitor International: Küresel turizmin yol göstericisi
Dünya turizm sektöründe 50 yılı aşkın süredir referans kabul edilen Euromonitor International, ülkelerin ve şehirlerin turizm performansını en kapsamlı biçimde analiz eden kuruluş olarak biliniyor.
Kurumun hazırladığı Top 100 City Destinations Index; ziyaretçi sayılarının yanı sıra sürdürülebilirlik, turizm altyapısı, ekonomik performans, kültür-sanat kapasitesi, sağlık ve güvenlik göstergeleri gibi kritik başlıklarda şehirleri karşılaştırıyor.
Bu nedenle Euromonitor raporu, hükümetlerden havayolu şirketlerine, otel zincirlerinden yatırım fonlarına kadar tüm sektörün yol haritasını belirleyen en etkili küresel veri setlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin bu listelerde üst sıralara yerleşmesi, yalnızca turist sayısındaki artışı değil, ülkenin uluslararası turizm stratejisinin doğru çalıştığını da gösteriyor.
“En Cazip Şehirler” endeksinde Paris liderliği korudu
Euromonitor International aynı raporda, ziyaretçi sayısından bağımsız olarak şehirlerin sürdürülebilirlik, kültür, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi 56 kritere göre belirlendiği “Dünyanın En Cazip 10 Şehri” listesini de açıkladı.
Paris, Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılması ve PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin yarattığı sportif turizm etkisiyle liderliğini korudu. Madrid ikinci, Tokyo üçüncü, Roma dördüncü, Milano ise beşinci sıraya yerleşti. Amsterdam ve Barcelona listede yükseliş gösterirken, Londra zayıf sürdürülebilirlik performansı nedeniyle 18’inci sıraya geriledi.
Türkiye’nin turizmde küresel gücü tescillendi
Euromonitor International’ın kapsamlı endeksi, Türkiye’nin 2025’te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’da yer alması, Türkiye’nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.
Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.