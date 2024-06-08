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Dünya'ya dönünce Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı! Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'den Filistin'e destek: Dünyaya kefiye ile mesaj verdi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamladı. Dünya'ya döndükten sonra kameraların karşısında Türk ve Azerbaycan bayrağı açan Atasever'in yanında kefiye taşıdığı da görüldü. Öte yandan yedi deney gerçekleştirdiği uçuşu değerlendiren Atasever yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım." dedi.

Semih Bozkuş
21:39 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:50 - 8/06/2024 Cumartesi
Tuva Cihangir Atasever
Tuva Cihangir Atasever

Türkiye'nin ikinci uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Dünya'ya dönünce Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı; yanında taşıdığı kefiye ile de Filistin mesajı verdi.

Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanan aracı yörünge altı araştırma uçuşu tamamladı.

"VSS Unity" yörünge altı aracından çıkan Atasever, "Bizi buraya taşıyan şanlı bayraklarımızı göstermek istiyorum." diyerek, Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı ve öperek alnına koydu.

Daha sonra uzay yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi.

"Lütfen daha büyük hayaller kurun"

Atasever, bunlardan ilkinin kendisini neredeyse iki sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, "Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin." diye konuştu.

Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." ifadesini kullandı.

Dünyaya Filistin mesajı

Atasever'in göğsündeki cepte bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını çıkarırken, cebinde aynı zamanda kefiye taşıdığı da görüldü.

Öte yandan yedi deney gerçekleştirdiği uçuşu değerlendiren Atasever yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım." dedi.



#Tuva Cihangir Atasever
#Türk Bayrağı
#Azerbaycan Bayrağı
#Filistin
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#Kefiye
#İkinci Uzay Misyonu
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