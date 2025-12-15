Durbay vefat etti

Manisa’nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay’a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu. Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.