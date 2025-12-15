Yeni Şafak
Durbay vefat etti

Durbay vefat etti

04:0015/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Gülşah Durbay
Gülşah Durbay

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Manisa’nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), hayatını kaybetti. 1 Aralık’ta rutin tedavisi için hastaneye giden Durbay, iki gün önce entübe edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek Allah’tan rahmet diledi.

Manisa’nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay’a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu. Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Durbay için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


