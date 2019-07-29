Gündem Düzcede 3 yaşındaki Kağanın da cansız bedeni bulundu
DÜZCE

Düzce son dakika: 3 yaşındaki Kağan'ın da cansız bedeni bulundu

Düzce'de 3 yaşındaki Kağan'ın da cansız bedeni bulundu

Düzce'de selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan'ın da cansız bedeni bulundu. Küçük Kağan'ın da bulunmasıyla selde kaybolan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu.

Haber Merkezi AA
Ekipler, arama-kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, arama-kurtarma çalışması yaptı.

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.

Bölgede kayıp bir çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında arama kurtarma ekipleri, Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedine ulaştı.

Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

  • Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, dün de bir çocuğun cesedi bulunmuştu.

Bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

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