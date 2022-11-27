Düzce’de 181 bina ağır hasarlı: Yeni binalar daha güvenli olacak

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremin izlerinin silinmesi için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaları yakından takip ederken, elde edilen bilgileri de paylaştı.

300 EKİPLE İNCELEME

Bakan Kurum, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan depremin ardından devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Kurum, “Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

SALDIRIYA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uşak’ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerin, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradığını, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bu Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uşak’ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerimiz, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Görevi başındaki arkadaşlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum. Konunun takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı. Uşak Valisi Turan Ergün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibinin firmanın izin talebi işlemi üzerine tekstil fabrikasına gittiğini belirtti. Olayın jandarmaya intikalinden sonra soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Caminin yıkımına başlandı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, 23 Kasım günü saat 04.08’de meydana gelen depremde Sarıdere Köyü Camii, hasar gördü. Caminin ön kısmına sonradan eklenen bölüm, tamamen yıkıldı. Hasar tespit çalışmasında caminin ağır hasarlı olduğu tespit edilip, acil yıkılması yönünde karar verildi. Cami çevresinde önce güvenlik önlemi alan ekipler, ardından çalışmalara başlayıp, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi.