Düzce’de 31’i alkolden 177 araç trafikten men edildi

Düzce’de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bine yakın araç, motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 236 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 177 araç trafikten men edildi.