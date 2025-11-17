Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce’de 31’i alkolden 177 araç trafikten men edildi

Düzce’de 31’i alkolden 177 araç trafikten men edildi

10:4217/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
2 bin 236 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 177 araç trafikten men edildi.
2 bin 236 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 177 araç trafikten men edildi.

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Yapılan denetimde 2 bin 236 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 177 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bine yakın araç, motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 236 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 177 araç trafikten men edildi.


Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.



#Düzce
#alkol
#trafik
#araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anne babasının evi olan 30 yaş üstü TOKİ'ye başvurabilir mi?