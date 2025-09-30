Yeni Şafak
Düzce’de 4 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

10:3330/09/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen kaçak makaronlar.
Düzce’de son 1 haftada yapılan çalışmalarda 4 milyon 700 bin adet makaron ele geçirildi.

Düzce’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son 1 hafta içerisinde yapılan denetimlerde 1 olaya müdahale edilirken, 1 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 4 milyon 700 bin adet makaron ele geçirildiği bildirildi.

