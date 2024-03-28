Düzce'nin bilim üssü törenle açıldı

“Düzce’mizin bilim yolculuğuna yeni bir ses olacak, yeni bir soluk kazandıracak merkezimizin bütün Düzceli gençlerimize ve bilim sevdalısı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımız için bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına yurdumuzun dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz. Ziyarete açık 11 büyük ölçekli bilim merkezimizde 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. Bugün 12. büyük ölçekli bilim merkezimizi Düzce’de hizmete açıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Düzce Bilim Merkezimiz gençlerimizin bilim ve teknolojiye motivasyonunu artıracak, geleceğin bilim insanlarını Düzce’de keşfetmemizi sağlayacak. Temel bilimler, matematik, havacılık ve uzay, robotik ve kodlama, tasarım ve üretim ile okul öncesi alanlarında bilim atölyeleriyle gençlerimize edindikleri teorik bilgileri uygulama ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacağız. Temel bilimlerle uzay ve havacılık konulu sergilerin de yer aldığı bilim merkezimiz, gençlerimizin ufuklarını genişletecek, onlara çok yönlü bir bakış açısı kazandıracak. Bugün Bilim ve Teknoloji Haftası’nı Düzce’de tamamlıyoruz. Bu vesileyle 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızı Düzce Bilim Merkezi’ne davet ediyorum. İnşallah 31 Mart sonrasında da Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile çok daha fazla eser ve hizmeti Faruk Özlü bakanımızla Düzce’mize kazandırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, 14 Mart 2024 Düzce Bilim Merkezi’nin açılışı, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın geleceğin bilim insanları ile geleceğin astronotlarıyla Düzce’de buluşması tarihe geçmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.”