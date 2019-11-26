Gündem Düzceye 9 milyonluk sağlık yatırımı
DÜZCE

Düzce’ye 9 milyonluk sağlık yatırımı

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından toplam 9 milyon liraya mal olan aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve sağlıklı yaşam merkezleri törenle hizmete girdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, “Bir vatandaşımız dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye getirip sağlığına kavuşturabilecek noktadayız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birçok tesisin açılış töreni yapıldı
Birçok tesisin açılış töreni yapıldı

Düzce’de sağlık alanında atılımlar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’in de katılımıyla yapımı tamamlanan Kalıcı Konutlar Sağlıklı Hayat Merkezi, Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği, Kalıcı Konutlar Aile sağlığı Merkezi, Karaca Mahallesi Şehit Ufuk Baysan Aile Sağlığı Merkezi, Arapçiftliği Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılan törenle hizmete girdi.

Yatırımların toplu açılış töreni ise Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapıldı. Törene Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Zülkif Dağlı

ÇÖPLÜKTEN YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Açılış töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı; “Bu sağlık yatırımlarıyla ilgili 5 defa Ankara’ya gittik. Bunun dışında telefonla defalarca görüştük. Yazışmalarımız oldu. Ve Allaha şükür 1,5 yıl içinde bu yatırımları bitirebildik. Yukarıyı gençlik merkezi olarak açtığımızda burası çöplüktü. O zamanda hedefimiz burasını bir semt polikliniği haline getirmek için çalışmalara başlamıştık. 1,5 yıl sonra ise burası artık spor salonlarının bulunduğu, gençlik merkezinin olduğu bir sağlıklı yaşam merkezi oldu. Aynı zamanda burası cazibe merkezi de oldu. Artık kalıcı konutlarda böylece depremle anılan bölge olmaktan çıkmış olacak” dedi.

VATANDAŞA DÜNYA ÇAPINDA HİZMET

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise konuşmasında devletin sağlık alanında önemli mesafeler aldığını belirterek “Ülkemiz sağlıkta dönüşüm programı ile çok mesafeler kat etti. Her alanda gelişirken sağlık alanında yaptıklarımız hem dünyada birçok ülkenin dikkatini çekti, hem de aziz milletimizin teveccühünü kazandı. Bugün Düzce’de vatandaşlarımıza hizmet edeceğimiz 5 tesisimizi hizmete açacağız. Sağlık alanında devletimizin büyük başarıları oldu. Ambulans uçaklarımızdan, ambulans helikopterlerimize ve ambulans gemimize kadar birçok kalemde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Yani bir vatandaşımız dünyanın neresinde olursa olsun Türkiyeye getirip sağlığına kavuşturabilecek noktadayız” diye konuştu.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın kısa teşekkür konuşmalarının ardından Düzce’de yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi hizmete açıldı. Tören sonrası ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve törene katılanlar tesisleri gezerek bilgiler aldılar.

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