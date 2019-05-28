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İSTANBUL

e-siyanüre denetim şart

Siyanürle intihar ve ölümlerin ardından bu kimyasalın internetten kontrolsüz satışı tartışmaya açıldı. İnternetten kolayca temin edilebilen siyanürün satışında ‘yetki belgesi’ şartı aranırken, yönetmeliğe kimse uymuyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, “Acil önlem alınmalı” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
100 gr siyanür, hiçbir koruma kabı olmadan plastik bir paket içinde geldi.
100 gr siyanür, hiçbir koruma kabı olmadan plastik bir paket içinde geldi.

Siyanürle intihar ve ölümlerin ardından, bu kimyasalın internetten kontrolsüz satışı tartışmaya açıldı. Türkiye'de yasaklı olmayan siyanürün satışında “yetki belgesi” gerekiyor. Ayrıca “Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik” gereği kimyasal maddelerin dağıtım kanallarının her birinin ve son kullanıcısının tespit edilmesi ve suiistimalin önlenmesi amaçlanıyor. Ancak yönetmeliğe kimse uymuyor.

28 TL’YE SİYANÜR

İnternet arama motoruna “siyanür satışı” yazdığımızda binlerce sonuçla karşılaşıyoruz. Biz de kurumsal olan e-ticaret sitesinden 28,49 TL’ye 100 gr siyanür alıyoruz. 2 iş günü içerisinde kargo paketinin içerisinde elimize ulaşıyor. Üstelik internet sitesinde, “bu madde tetkik, teşhis ve analiz için laboratuvar ortamında kullanılır, başka amaçlarla kullanılamaz” yazan uyarıya rağmen hiçbir koruma kabı olmadan plastik bir paketin içerisinde geliyor.

BENZİN ALMAK DAHA ZOR

Yeni Şafak’a konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Nasıl ki bazı uyuşturucu ve ilaçlar yeşil reçeteyle, silahlar ruhsatla veriliyorsa, tehlikeli maddelerin satışı da aynı olmalı. Benzin siyanürden daha az tehlikeli. Tüketicinin sadece yangın çıkarma ihtimali olmasına rağmen bazı prosedürler isteniyor. Ancak bu şekilde benzin verilebiliyor. Ama siyanür elde etmek benzin satın almaktan daha kolay. Acilen önlem alınmalı” dedi.

Mehmet Kalkan ve Fatma Kalkan 'ı sevenleri son yolculuğuna uğurladı.
  • Ölümler arttı
  • Mahmut Can Kalkan
  • Son zamanlarda siyanürle ölümlerde artış gözlendi. 27 Mart’da Denizli’de intihar eden üniversite öğrencisi Ali Çelik'in siyanür içtiği ortaya çıkarken, aynı şekilde 9 Mayıs'ta İstanbul'da da Necla Köker siyanür içerek intihar etmişti. 14 Mayıs'ta ise İzmir'de şizofreni teşhisi koyulan Mahmut Can Kalkan, annesi Fatma Kalkan ile babası Mehmet Kalkan'a siyanürlü şerbet içirip ölmelerine sebep olmuştu.

Siyanürlü şerbet
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Siyanürlü şerbet

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