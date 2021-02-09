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EĞİTİM

EBA için 150 bin kilometre katettiler

EBA için 150 bin kilometre katettiler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişim sorunu yaşayan öğrenciler için hizmete aldığı Mobil EBA'lar 150 bin kilometre yol katetti. Koronavirüs döneminde en çok etkilenenler arasında öğrencilerde vardı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın sürecinde imkanları yeterli olmayan öğrenciler EBA’ya erişim sağlayamadı.
Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın sürecinde imkanları yeterli olmayan öğrenciler EBA’ya erişim sağlayamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişim sorunu yaşayan öğrenciler için hizmete aldığı Mobil EBA'lar 150 bin kilometre yol katetti. Koronavirüs döneminde en çok etkilenenler arasında öğrencilerde vardı. Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın sürecinde imkanları yeterli olmayan öğrenciler EBA’ya erişim sağlayamadı. Millî Eğitim Bakanlığı öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kovid-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” ve “TSE Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” dikkate alarak 14 bin 419 noktada EBA destek noktası oluşturdu. Bu noktalarda ilk ve orta okul, halk eğitim merkezi, bilim ve sanat merkezine giden öğrencileri eğitime erişti.

YOLLARA DÜŞTÜLER

  • Okullarda ulaşılan destek noktalarına ek olarak başta bilişim teknolojileri laboratuvarları ve bilgisayar bulunan Z kütüphanelerin yer aldığı 167 mobil EBA destek noktası mevsim koşulları, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen yollara düştü. Mobil destek ekibi 150 bin 17 kilometre yol yaptı. Tamamen koronavirüs önlemlerine göre oluşturulan araçlar 42 bin öğrenciye ulaştı. EBA destek noktasında öğrencilere dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunuluyor.
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