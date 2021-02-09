EBA için 150 bin kilometre katettiler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişim sorunu yaşayan öğrenciler için hizmete aldığı Mobil EBA'lar 150 bin kilometre yol katetti. Koronavirüs döneminde en çok etkilenenler arasında öğrencilerde vardı. Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın sürecinde imkanları yeterli olmayan öğrenciler EBA’ya erişim sağlayamadı. Millî Eğitim Bakanlığı öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kovid-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” ve “TSE Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” dikkate alarak 14 bin 419 noktada EBA destek noktası oluşturdu. Bu noktalarda ilk ve orta okul, halk eğitim merkezi, bilim ve sanat merkezine giden öğrencileri eğitime erişti.

YOLLARA DÜŞTÜLER