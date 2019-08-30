Gündem Kapıkulede yarım ton eroin ele geçirildi
EDİRNE

Edirne haber: Kapıkule'de yarım ton eroin ele geçirildi

Kapıkule'de yarım ton eroin ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda hurma yüklü bir TIR'da 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon düzenledi.
Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon düzenledi.

Macaristan'a gitmek üzere İran'dan yola çıkan A.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan tır, çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Şüphe üzerine ve risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasından geçirilen TIR'da yoğunluk tespit edilen bölgeler Gümrük Muhafaza ekiplerince arandı.

Dorsede yüklü hurma kolileri içerisine gizlenmiş 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.K, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede TIR'da yakalanan uyuşturucudan haberi olmadığını şeklinde savunma yapan A.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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