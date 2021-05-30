Gündem Edirne sağanağa teslim Yağışlar devam edecek uyarısı
EDİRNE

Edirne sağanağa teslim: 'Yağışlar devam edecek' uyarısı

Edirne'de aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Edirne sağanağa teslim: Yağışlar devam edecek uyarısı
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne'de sabah saatlerindeki güneşli ve sıcak hava öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

Aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleriyle, bazıları ise minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

AA

Sokak köpeklerinin de minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilgin görüntüler oluşturdu.

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bazı noktalarda araçla su birikintisi nedeniyle geçmekte zorlandı.

  • Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Amasya’da heyelan paniği
GÜNDEM
Amasya’da heyelan paniği

Tarlasına inen paraşütçüyle diyaloğu gündem olan çiftçinin uçma hayali gerçekleşti: Bu kez de havada güldürdü
GÜNDEM
Tarlasına inen paraşütçüyle diyaloğu gündem olan çiftçinin uçma hayali gerçekleşti: Bu kez de havada güldürdü

Çıkardığı olaylarla sıkça gündeme gelen Kahramanmaraşlı Gülcan'a hapis şoku
GÜNDEM
Çıkardığı olaylarla sıkça gündeme gelen Kahramanmaraşlı Gülcan'a hapis şoku

Önce kayınvalidesi sonra kayınpederi koronaya yenildi: Şimdi de eşini kaybetti
GÜNDEM
Önce kayınvalidesi sonra kayınpederi koronaya yenildi: Şimdi de eşini kaybetti
Abone Ol Google News
Canlarınızor kurtardılar

Canlarını
zor kurtardılar

​Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi.
Gözlerimiyi görmüyor!

Gözlerim
iyi görmüyor!

Polise yakalanınca kendini böyle savundu.
Tarlasına inen paraşütçüyle diyaloğu gündem olan çiftçinin uçma hayali gerçekleşti: Bu kez de havada güldürdü

​İki bin kişi bölgeye akın etti

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

​10 gün boyunca 24 saat kesintisiz araştırma yapacak
Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Öldürüp<br>buzdolabında sakladı!

Öldürüp
buzdolabında sakladı!

​Balıkesir Edremit'te kan donduran cinayet.

​Ölü sayısı üçe yükseldi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.