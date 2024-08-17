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Eğirdir Gölü'nde 'metan gazı' yangını

Eğirdir Gölü'nün kuzey kesiminde yer alan Gelendost bölgesinde, metan gazı dumanı görüntülendi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün kuzey kesiminin metan gazı yatağına dönüştüğünü söyledi.

12:53 - 17/08/2024 Cumartesi
DHA
Dr. Erol Kesici, göl yüzeyindeki azalmanın gün geçtikçe hızla devam ettiğine dikkat çekti.
Dr. Erol Kesici, göl yüzeyindeki azalmanın gün geçtikçe hızla devam ettiğine dikkat çekti.

Son günlerde ciddi kirlilik ve kuraklık nedeniyle gündemde olan, 1960 yılı öncesinde 518 kilometrekare olan yüzeyi 2024 yılında 426 kilometreye kadar düşen Eğirdir Gölü'nün kuzey kesimlerinden gökyüzüne yükselen duman görülmeye başlandı. Eğirdir Gölü'nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren TTKD bilim danışmanı Kesici, göl yüzeyindeki azalmanın gün geçtikçe hızla devam ettiğine dikkat çekti.

Kesici, "Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'da 14,5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11,3 metre iken 2000 sonrası 8,8 metreye geriledi. 2017'de ise 6,5 metre, 2020'de 5,3 metre, 2022'de 4,2 metre, 2023'te 4,1 metreye düştü. Bu değerler ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3,2 metre ortalama derinliğe kadar düştü. Yani 16 metreden 3,2 metreye kadar indi" dedi.

Gölün Kaynarca mevkiinde 8 Ağustos günü bir balıkçının ıstakoz sepetini toplamak için teknesiyle göle açıldığında görüntülediği fokurdayan suyun sebebinin metan gazı çıkışı olduğunu dile getiren Kesici, bu konuda yapılan incelemelerin bir an önce açıklanmasını da istedi. Balıkçı tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler sonrasında bu kez gölün yine kuzey bölgelerinde duman yükselişi görüldü. Görüntüleri paylaşan Kesici, “Gölün kuzey kısmı adeta metan gazı yatağına dönüşmüş" ifadelerini kullandı.

"Buradan çıkan metan gazı sürekli yanmakta"

Kesici, "Bu sazlıkla kaplı kesim 2-3 yıl öncesi tamamen suyla kaplıydı. Şimdi günlerdir bu sazlıklar, kirlilik sonucunda dip çamurunda oluşan ve buradan çıkan metan gazı nedeniyle sürekli yanmakta. Tıpkı birçok çöplükte yaşanan metan gazı yangınları gibi. Bataklık nedeniyle buraya ulaşmak çok zor ve tehlikeli. Dozer vb. ağır iş makineleriyle setler oluşturulsa da gaz çıkışı devam etmekte ve yanmakta. Önceki yıllarda da göl içinde fokurdama şeklinde, göl kıyısında ise bu tür yanmalarla devam etmekteydi" diye konuştu.


Konya'da tedirgin eden görüntü! 5 metreyi bulan yarıklar oluştu: Sayıları her geçen gün artıyor

Konya'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayıları her geçen gün artarken, kuraklık nedeniyle derinliği 5 metreyi bulan yüzey yarıkları oluşmaya başladı. Konya Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Arif Delikan, "Bölgenin ortasında çökeller kalın, kenarlarındaki genç çökellerin biraz daha ince olmasından kaynaklanan bir durumdur bu. Orta kesimdeki fazla çökme, havza kenarları bunu karşılamadığı zaman havza kenarlarından itibaren yarıklar başlıyor. Maalesef bu kuraklık devam ettiği sürece yüzey deformasyonları Konya Hotamış, Konya merkezde, Zazadın Hanı, Aşağıpınarbaşı, Tuzlukçu bölgesi, Çumra bölgesinde 4-5 metre derinliğe ulaşan yarıklar oluşuyor, oluşmaya devam edecek" dedi.


#Eğirdir Gölü
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