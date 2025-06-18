Eğitimde yapay zeka çağına geçiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’nin dijital eğitim vizyonunu ortaya koyan “Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi”ni kamuoyuna tanıttı. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenlenen tanıtım programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Belgenin, insan odaklı ve milli değerlerle uyumlu bir yapay zeka entegrasyonunu hedeflediğini belirten Tekin, çocukların dijital dünyada kaybolmadan kendi kültürel birikimleriyle bu çağı şekillendirmelerine destek olunacağını vurgulayarak “Kod yazabilen ama aynı zamanda o kodun niyetini sorgulayabilen bireyler yetiştirmeliyiz” dedi. Çocukları dijital çağa hazırladıklarını belirten Tekin, EBA Öğrenci Asistanı, Yapay Zeka Öğretmen Asistanı, DİLİM, MEBİ ve açık uçlu soruların yapay zeka ile değerlendirilmesi gibi projelerle eğitimde insan odaklı ve milli değerlerle uyumlu bir dijitalleşme ekosistemi kurmaya başladıklarını söyledi. Dört ana hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluşan belge kapsamında; öğrenci ve öğretmenlere yönelik yapay zeka destekli dijital platformlar geliştirilecek, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler sunulacak. Mesleki eğitimde müfredat güncellenecek, özel eğitimden kariyer planlamasına kadar birçok alanda yapay zeka çözümleri uygulanacak.