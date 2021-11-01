Gündem Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği Daha önce 5er kez girmişler
OSMANİYE

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği: Daha önce 5'er kez girmişler

Osmaniye'de daha önce 5’er kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan 27 yaşındaki U.S. ile 43 yaşındaki A.K. yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği: Daha önce 5er kez girmişler
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu.

DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı. Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi.

DHA

Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı.

Ehliyet sınavı için kurduğu kopya düzeneği şok etti: Maskesine kamera kulağına böcek yerleştirdi
GÜNDEM
Ehliyet sınavı için kurduğu kopya düzeneği şok etti: Maskesine kamera kulağına böcek yerleştirdi

Akıl almaz düzenekle kopya çekeceklerdi
GÜNDEM
Akıl almaz düzenekle kopya çekeceklerdi
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.