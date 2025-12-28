Yeni Şafak
Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir kurtarılamadı

14:5128/12/2025, Pazar
DHA
Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.
Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.

Aydın'da ehliyet almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir Hazar (18), ağır yaralandı. Hazar, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Denizli Bulvarı’nda meydana geldi. Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Hazar’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip, sürüklendi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.




#kaza
#aydın
#ehliyet
