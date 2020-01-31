Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını öne süren bir grup, İmamoğlu ile görüşmek istedi. Gruptakilerle görüşmek istemeyen İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi ve yuhalandı.