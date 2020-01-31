Gündem Ekrem İmamoğluna Şişlide protesto
İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını öne süren bir grup, İmamoğlu ile görüşmek istedi. Gruptakilerle görüşmek istemeyen İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi ve yuhalandı.

Haber Merkezi DHA
&quot;Hak, hukuk, adalet&quot; sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi.
"Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.

DHA
Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi.

DHA
Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

"Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi.

DHA
İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

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