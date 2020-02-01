Elazığ iki kuvvetli artçı ile sallandı

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. 30 dakika içinde meydana gelen 4,5 ve 4,2 büyüklüğündeki deprem bölgede endişe yarattı.
AFAD'ın aktardığı son bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 01.02.2020, 02:32:49 TSİ
Enlem : 38.4858 N
Boylam : 39.3256 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/SFBOHJDeY1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde yaşandı.
Peş peşe depremler
AFAD yaşanan ikinci depremi ''Sivrice ilçesinde saat 03.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.'' olarak duyurdu.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 01.02.2020, 03:03:49 TSİ
Enlem : 38.4221 N
Boylam : 39.2686 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/jrOcuXBZjr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem