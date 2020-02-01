Gündem Elazığ iki kuvvetli artçı ile sallandı
ELAZİĞ

Elazığ iki kuvvetli artçı ile sallandı

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki korkunç depremin artçıları gece boyu sürdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yapılan paylaşımda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra yaşanan ikinci artçı deprem ise 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yaklaşık olarak yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandı. AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem sonrası vatandaşlar arasında panik yaşandı.
Deprem sonrası vatandaşlar arasında panik yaşandı.

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. 30 dakika içinde meydana gelen 4,5 ve 4,2 büyüklüğündeki deprem bölgede endişe yarattı.

AFAD'ın aktardığı son bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde yaşandı.

Peş peşe depremler

AFAD yaşanan ikinci depremi ''Sivrice ilçesinde saat 03.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.'' olarak duyurdu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti
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