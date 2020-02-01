Elazığ iki kuvvetli artçı ile sallandı Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki korkunç depremin artçıları gece boyu sürdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yapılan paylaşımda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra yaşanan ikinci artçı deprem ise 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yaklaşık olarak yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandı. AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Haber Merkezi 01 Şubat 2020, 02:43 Son Güncelleme: 01 Şubat 2020, 08:33 Yeni Şafak