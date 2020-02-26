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Elazığ’da kira yardımı ödemeleri başladı, sadece nüfus cüzdanı yeterli

Elazığ’da kira yardımı ödemeleri başladı, sadece nüfus cüzdanı yeterli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşlara yönelik kira yardımı ödemelerine başladı. Bakanlık ilk etapta iki mahallede 797 hak sahibine, 2 milyon 935 bin TL yardımda bulundu. Kira yardımı almak isteyen depremzedelerin sadece nüfus cüzdanları ile bakanlığın açtığı “İletişim ve İrtibat Ofislerine” başvurmasının yeterli olduğu bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı.
Depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı.

Elazığ'da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Aileler bir taraftan geçici barınma merkezlerine yerleştirilirken, diğer taraftan da kira yardımı yapılıyor.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan 3 “İletişim ve İrtibat Ofisinde” kira yardımları için başvurular alınıyor. Ayrıca depremzedelerin İletişim ve İrtibat Ofislerinde Nüfus Cüzdanı ile başvuruda bulunduğu kira yardımları için banka hesap bilgileri de vatandaşlara kolaylık sağlanarak açılıyor.

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İlk etapta 2 milyon 935 bin TL ödeme yapıldı

Başvurularını tamamlayan depremzedelerin ödemeleri ilk etapta Abdullah Paşa ve Mustafa Paşa Mahallesi’nde başladı. Mustafa Paşa Mahallesinde 507 malik ve 30 kiracı olmak üzere 537 hak sahibine 1 milyon 946 bin TL, Abdullah Paşa Mahallesinde ise 254 malik ve 6 kiracı olmak üzere 260 hak sahibine 988 bin 391 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Toplamda bakanlık tarafından 797 hak sahibine 2 milyon 935 bin TL yardımda bulunulmuş oldu. Ayrıca Karşıyaka Mahallesinden şuana kadar 73 kişinin başvuruda bulunduğu, ve ödemelerinin bu hafta içinde yapılacağı aktarıldı.

Kira yardımı almak isteyen depremzedelerin nüfus cüzdanı ile İletişim ve İrtibat Ofislerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.

Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
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Kentte 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca il genelinde çalışmalar devam ederken, çok sayıda ev ve ahırın hasar gördüğü Çevrimtaş köyünde de çelik konstrüksiyonlu evler inşa ediliyor, evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği ahırlar da yapılıyor.
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Yapımı tamamlanan 91 metrekarelik 2 artı 1 şeklindeki ilk ev, depremzede Ernek ailesine teslim edildi. Ernek ailesinin hayvanları için evlerinin yanına kurulacak ahırın yapımı sürüyor.
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Depremde evi yıkılan ve talebi üzerine arazisine örnek ev kurulan Ramazan Ernek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin çok güzel olduğunu, yeni evlerinde oturmak için sabırsızlandığını söyledi.
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Çevrimtaş köyünde depremin şiddetinin etkisini hissettiklerini ifade eden Ernek, Allah ülkemize, memleketimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremden sonra dört çocuğumla dışarı çıktım, etrafı tanıyamadım. dedi.
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Ernek, depremin ardından tüm imkanlar seferber edilerek kendilerine yardımcı olunduğunu anlatarak, Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, güvenlik kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Bizim buralarda çok zor şartlar var. Bu zor şartlarda bize bu imkanları sağladılar, Allah onlardan razı olsun. diye konuştu.
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Örnek evde oturacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Ernek, şöyle konuştu: Çok şükür bana bir ev yaptılar, örnek bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer mağdur olanların da mağduriyetleri giderilir. Çok beğendim, çok güzel bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer kardeşlerimizin de evleri yapılır. Evin yanında ahır inşasına da başladılar. Allah herkesten razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Toprak evde yaşıyorduk, evimiz yıkıldı. Bu evde inşallah huzurlu bir şekilde oturur, komşularımızla rahat bir yaşam süreriz.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Elazığ'da depremden etkilenen köylerde 1500 ev kurulacağı öğrenildi.
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Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Title
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Title
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Title
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan çelik konstrüksiyonlu evlerden ilki, sahibine teslim edildi.
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