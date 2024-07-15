Elektrik hattı 15 cm derindeymiş

Sağanakta yürürken sokak ortasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma titizlikle sürüyor. İzmir Konak’ta 12 Temmuz'da yoğun sağanak esnasında yoldaki su birikintisinden geçen Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti. Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü ile GDZ Elektrik’in sorumlu olduğu vurgulandı.

KABLO YALITIMI ZEDELENMİŞ

Teknik detayların yer aldığı raporda, besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 cm derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada ise bu derinliğin 15 cm’ye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiği vurgulandı. Raporda, ilgili yönetmeliğe göre bu derinliğin normalde 60 ila 80 cm olması gerektiğine dikkat çekildi:

KORUYUCU BORU İPTAL EDİLMİŞ

“Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır.”

İZSU ve GDZ birbirlerini suçladı

Hazırlanan ön raporda, olayla ilgili asli sorumlu olduğu vurgulanan İZSU Genel Müdürlüğü ve GDZ Elektrik suçlamaları reddediyor. Korkunç olayda ihmali bulunduğu belirtilen GDZ Elektrik, bölgede 5 Ocak’ta 3 kez mazgal çalışması yapan İZSU'nun kendilerine haber vermediğini açıkladı. Kendilerinden iş birliği ya da yardım istenmeden elektrik kablolarının yerinin değiştirildiğini savunan şirket, suçlamaları kabul etmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise İZSU Genel Müdürlüğü'nün Ocak 2024’te 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırdığını, bunun için GDZ Elektrik'ten gözlemci talebinde bulunulduğunu savundu. Belediye, işlemlerin gözlemci eşliğinde tamamlandığını iddia etti. Kabloların üzerindeki 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini belirten belediye, elektrik hattının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiğine dikkat çekti.

15 sorumlu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 İZSU Genel Müdürlüğü çalışanından birinin daire başkanı olduğu, diğer 20 kişinin ise GDZ Elektrik çalışanı ve yetkililerinden oluştuğu öğrenildi. İzmir Emniyeti, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı, bunlardan 15'i gözaltına alındı. Parmak izi alınan şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi. Yakalananlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K., GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F. de bulunuyor.

Sorun gerçekten çözüldü mü?

İki kişinin öldüğü Başar Sokak'ta mazgalların bulunduğu bölümdeki çalışma tamamlandı. Bilirkişi incelemesinden sonra ekipler mazgalları kapattı. Bölgeye tekrar elektrik verildi. Bölge esnafı, elektrik kaçağı sorununun uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. Sokaktaki market çalışanı İsa Yaman, kendisinin de aynı yerde üç kez elektrik akımına kapıldığını belirtti. Bölgede iş yeri bulunan Ahmet Güner ise şöyle konuştu: “Ben şahidim, hayvanların buradan bağırarak, acı çekerek kaçtıklarını gördük. Olaydan sonra bir anda bütün ekipler sanki sihirli bir değnek varmış gibi çözdüler olayı. Bilmiyorum çözüldü mü? İnşallah daha sonra da tekrar etmez.”

Özge Ceren.

Özge Ceren’e veda

Akıma kapılıp ölen Özge Ceren Deniz son yolculuğuna uğurlandı. 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan ailesine teslim edildi. Talihsiz genç, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde gencin ailesi göz yaşlarına hakim olamadı. Kızının tabutu başında dua eden kimya öğretmeni Ahmet Deniz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Deniz'in akrabası İsmail Okan Güney, “Daha önce gazetelerde haber olmuş. Aynı noktada 2 ay önce yağmurda bir köpek akıma kapılıp ölmüş. Aslında bu felaket göstere göstere gelmiş. Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Aile zaten ihmali olanlar hakkında şikayette bulundu” dedi.







