Elimizi çabuk tutmak zorundayız

MİT Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuştu. Köse, "Türkiye'nin kendine has bir çözüm modeli bir barış modeli olduğunu düşünüyorum" dedi. Köse, Türkiye'nin hali hazırda içinde bulunduğu durumun "negatif barış" olduğunu ifade ederek, "PKK'nın silahları bırakması ve fesih kararı negatif barışın gerçekleştiğinin göstergesidir. Ancak bunun hukuki olarak da garanti altına alınması gerekmektedir" diye konuştu. Köse, "Büyük Türkiye Uzlaşısı olarak ifade edebileceğimiz bu pozitif barış arayışı, 30 yıldır atılan atılmayan pek çok adımla Türkiye’nin şu anda yürütmekte olduğu sürecin büyük bir ayağıdır" değerlendirmesinde bulundu.