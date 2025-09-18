Elimizi çabuk tutmak zorundayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine her geçen gün ağır yükler getirdiğini söyledi. Kurtulmuş, “Elimizi çabuk tutmak ve bir an evvel kalıcı, nihai barışı temin etmek, huzur ile kardeşliği tesis etmek zorundayız” dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Örgütün bir an evvel silahlarını tamamıyla bırakarak ve bütün unsurlarıyla birlikte İmralı’dan yapılan çağrıya uyduğunu açıklaması ve bunun gerektireceği adımların atılabilmesi için Türkiye siyasetinin önünü açması ve rahatlatması gerekir” dedi. TBMM bünyesinde Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çatışma ve çözüm konusunda uzmanlaşan akademisyenleri dinledi.
KARDEŞLİĞİ TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş toplantı öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çalışmalarımızın arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz. Bir taraftan da elimizi çabuk tutmak ve özellikle bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine her geçen gün ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel kalıcı, nihai barışı temin etmek, huzur ile kardeşliği tesis etmek zorundayız.”
ÖZGÜN BİR MODEL GELİŞTİRİLECEK
Kurtulmuş, komisyonun öncelikli görevinin silah bırakma sürecinin denetimi ve kontrolü olduğunu bir kez daha vurguladı. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Türkiye’ye özgün bir model geliştirileceğini kaydederek, “Dünya literatürüne Türkiye modeli armağan edeceğiz” dedi. Kurtulmuş, İmralı’dan gelen “silah bırakma çağrısı” üzerine bu toplantıların gerçekleştiğini belirtti. Kurtulmuş, “Komisyonun öncelikli vazifesi, bu sürecin millet adına denetiminin ve kontrolünün yapılması ve sürecin gerektirdiği yasal düzenlemelerin toplumsal mutabakatı da sağlayarak gerçekleştirilecek adımların atılmasıdır” diye konuştu.
DEMOKRASİ TARİHİNE ARMAĞAN EDECEĞİZ
Kurtulmuş, komisyonun dinlediği akademisyenlerin Latin Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar farklı bölgelerdeki çatışma çözümleriyle ilgili konularda çalıştıklarını ifade etti. Kurtulmuş, “Şu anda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktır. Biz bu süreçte yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleriyle ilgili atılan adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye’ye has bir modelin ortaya konulmasıdır. İnşallah en kısa süre içerisinde dünya literatürüne ve dünyadaki demokrasi tarihine armağan edeceğimiz başarılı bir Türkiye örneği olacaktır” dedi.
Türkiye'nin kendine has çözüm modeli
- MİT Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuştu. Köse, "Türkiye'nin kendine has bir çözüm modeli bir barış modeli olduğunu düşünüyorum" dedi. Köse, Türkiye'nin hali hazırda içinde bulunduğu durumun "negatif barış" olduğunu ifade ederek, "PKK'nın silahları bırakması ve fesih kararı negatif barışın gerçekleştiğinin göstergesidir. Ancak bunun hukuki olarak da garanti altına alınması gerekmektedir" diye konuştu. Köse, "Büyük Türkiye Uzlaşısı olarak ifade edebileceğimiz bu pozitif barış arayışı, 30 yıldır atılan atılmayan pek çok adımla Türkiye’nin şu anda yürütmekte olduğu sürecin büyük bir ayağıdır" değerlendirmesinde bulundu.