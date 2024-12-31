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Emanet vekil CHP’ye döndü

Emanet vekil CHP’ye döndü

04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ali Fazıl Kasap.
Ali Fazıl Kasap.

CHP’den Saadet Partisi’ne (SP) geçerek, Saadet Meclis Grubu’nun dağılmasını engelleyen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, esas partisine geri döndü.

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından SP TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için SP’ye geçtiğini hatırlatan Kasap, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra SP Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret etti.

GÖREVİMİZİ YAPTIK

Kasap, “Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Baba ocağına dönüyoruz” ifadelerini kullandı. Böylece, SP Grubu Meclis’te 20 milletvekiline düşerken, CHP’nin vekil sayısı 130’a çıktı. SP, Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi’nden istifa etmesiyle grup oluşturma yeterliliğini yitirmişti. Vekil sayısı 19'a düşen Saadet grubu, DEVA'dan iki milletvekilinin katılımıyla yeniden kurulmuştu.



#siyaset
#CHP
#Saadet Partisi

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