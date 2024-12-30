Saadet Partisi'nden istifa edip CHP'ye geri döndü

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Grubu'nun düşmemesi için CHP'den ayrılarak Saadet Partisi'ne katılmıştı.
Hasan Bitmez'in vefatı sonrası CHP'den Saadet Partisi'ne geçerek, Saadet Grubu'nun düşmesini engelleyen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap CHP'ye geri döndü.
Kütahya Milletvekili
Ali Fazıl Kasap
, Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçtiğini söyledi. Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisi'ne geçtiğini belirtti.
Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.
"Görevimizi yerine getirdik"
"Görevimizi yerine getirdik"
Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap,
"Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz."
ifadelerini kullandı.
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığı'na verdiğini bildirerek,
"Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak."
dedi.
Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.
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