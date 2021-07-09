Emekli olunca başladı: Hurdalıklardan topluyor atölyesinde 'robota' dönüştürüyor

Denizli’de 56 yaşındaki demir ustası Turan Çetin, 40 yıldır yaptığı mesleğinden emekli olduktan sonra kendi atölyesinde çalışmaya başladı.

Antika eşyalara ilgisi olan Çetin, hurdalıkları ve sanayileri gezerek araba parçalarını, metalleri topladı. Biriken malzemeler atölyeye getiren Çetin, ardından parçaları birleştirmeye başladı.

Demirci olmasına rağmen ilk başta zorluk yaşayan Turan Çetin, yılmayarak arabanın helezon yaylarını robot heykelinin ayağında, dikiş makinesinin içindeki masurayı ise gözlerinde ve çeşitli yerlerinde kullanarak robot heykelini yapmayı başardı.

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Gün geçtikçe kendisini geliştiren Çetin, ardından kaşık, çatallar ile kartal ve yılan yapmayı da öğrendi.

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Yaptığı eserleri biriktirerek atölyesinin etrafına dizen Çetin, yaklaşık 3 ay uğraşarak yaptığı ve ismini “Demir döven adam” koyduğu robot heykelini ise ilk kez Ankara’ya gönderdi.

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Bu zamana kadar bir çok sanat eserine imza atan Çetin, yaptığı hiçbir robot heykelini resmetmediğini belirterek, hayal gücüyle ortaya çıkardığını ifade etti.

“Önemli olan bunu hayal edip beyninize yerleştirmek”

Çalışmaya başlayacağı zaman resmetmeden hayalinde yaptığını belirten Çetin, “Hurdalıkları gezerek, saniyede parçacıları dolaşa dolaşa orada görmüş olduğum herhangi bir parçayı, rot balans kolları helezon yayları olsun nerede kullanacağımı düşünerek toplamaya başladım.

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Örneğin, helezon yaylarını ayaklarda, dikiş makinasının içindeki masura dediğimiz iplik tutanları robotun gözlerinde, heykellerde kullanmaya başladım.

İlk başta demirci dahi olsam ne ile başlayacağımı bilemiyorum. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? diye başladım.

Akabinde arkası geldi. Önemli olan bunu hayal edip beyninize yerleştirmek. Benim bunlarla ilgili herhangi çizim veya ölçümüm yok. Başlayacağım zaman beynime bunu resim olarak çizip öyle başlıyorum” dedi.

İHA

“Kendi dükkanımızda sergilemek amacıyla başlamıştım”

Amacının gençlere küçük bir parçanın bile değerli olduğunu göstermek isteyen Çetin, “Hobim olduğu için geri dönüşümü çok severek toplamış oldum.

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Kaşıklardan çatallardan bu malzemeleri değerlendirerek kartalımızı yaptık. Kobra yılanımızı yine kaşıklardan yaptık. Bütün araba parçalarından geri dönüşüm oluşturdu.

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Tabi çocuklarımıza alıştırmak, küçük bir parçanın bile değerli olduğunu onlara göstermek için bu şekilde başladık. Kendi dükkanımızda sergilemek amacıyla başlamıştım. Tabi siparişler geliyor ve şu an Ankara’ya göndermiş olduğum ürünüm var.

İlk defa parayla gönderdiğim bir ürün oldu. Hem Ankara’da yapmış olduğumuz sanatı görsünler istedim. Demir döğen ahilik sanatçısı olarak bir heykel yapmıştım. Zaman bakımından robotu kullanacağım malzemeye göre, 1 hafta ya da 2 ile 3 ay yaptığım zamanlar oluyor” ifadelerini kullandı.

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