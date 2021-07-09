Gündem Emekli olunca başladı Hurdalıklardan topluyor atölyesinde robota dönüştürüyor
DENİZLİ AKTÜEL

Emekli olunca başladı: Hurdalıklardan topluyor atölyesinde 'robota' dönüştürüyor

Denizli’de yaşayan emekli demir ustası Turan Çetin, topladığı hurda parçaları ve metalleri birleştirerek devasa boyutta robot heykelleri üretmeye başladı. Birçok yeni esere imza atan Çetin, ilk heykelini ise Ankara’ya gönderdi.

Haber Merkezi İHA
Emekli olunca başladı: Hurdalıklardan topluyor atölyesinde robota dönüştürüyor
Turan Çetin

Denizli’de 56 yaşındaki demir ustası Turan Çetin, 40 yıldır yaptığı mesleğinden emekli olduktan sonra kendi atölyesinde çalışmaya başladı.

Antika eşyalara ilgisi olan Çetin, hurdalıkları ve sanayileri gezerek araba parçalarını, metalleri topladı. Biriken malzemeler atölyeye getiren Çetin, ardından parçaları birleştirmeye başladı.

Demirci olmasına rağmen ilk başta zorluk yaşayan Turan Çetin, yılmayarak arabanın helezon yaylarını robot heykelinin ayağında, dikiş makinesinin içindeki masurayı ise gözlerinde ve çeşitli yerlerinde kullanarak robot heykelini yapmayı başardı.

İHA

Gün geçtikçe kendisini geliştiren Çetin, ardından kaşık, çatallar ile kartal ve yılan yapmayı da öğrendi.

Yaptığı eserleri biriktirerek atölyesinin etrafına dizen Çetin, yaklaşık 3 ay uğraşarak yaptığı ve ismini “Demir döven adam” koyduğu robot heykelini ise ilk kez Ankara’ya gönderdi.

İHA

Bu zamana kadar bir çok sanat eserine imza atan Çetin, yaptığı hiçbir robot heykelini resmetmediğini belirterek, hayal gücüyle ortaya çıkardığını ifade etti.


“Önemli olan bunu hayal edip beyninize yerleştirmek”

Çalışmaya başlayacağı zaman resmetmeden hayalinde yaptığını belirten Çetin, “Hurdalıkları gezerek, saniyede parçacıları dolaşa dolaşa orada görmüş olduğum herhangi bir parçayı, rot balans kolları helezon yayları olsun nerede kullanacağımı düşünerek toplamaya başladım.

İHA

Örneğin, helezon yaylarını ayaklarda, dikiş makinasının içindeki masura dediğimiz iplik tutanları robotun gözlerinde, heykellerde kullanmaya başladım.

İlk başta demirci dahi olsam ne ile başlayacağımı bilemiyorum. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? diye başladım.

Akabinde arkası geldi. Önemli olan bunu hayal edip beyninize yerleştirmek. Benim bunlarla ilgili herhangi çizim veya ölçümüm yok. Başlayacağım zaman beynime bunu resim olarak çizip öyle başlıyorum” dedi.

İHA

“Kendi dükkanımızda sergilemek amacıyla başlamıştım”

Amacının gençlere küçük bir parçanın bile değerli olduğunu göstermek isteyen Çetin, “Hobim olduğu için geri dönüşümü çok severek toplamış oldum.

Kaşıklardan çatallardan bu malzemeleri değerlendirerek kartalımızı yaptık. Kobra yılanımızı yine kaşıklardan yaptık. Bütün araba parçalarından geri dönüşüm oluşturdu.

İHA

Tabi çocuklarımıza alıştırmak, küçük bir parçanın bile değerli olduğunu onlara göstermek için bu şekilde başladık. Kendi dükkanımızda sergilemek amacıyla başlamıştım. Tabi siparişler geliyor ve şu an Ankara’ya göndermiş olduğum ürünüm var.

İlk defa parayla gönderdiğim bir ürün oldu. Hem Ankara’da yapmış olduğumuz sanatı görsünler istedim. Demir döğen ahilik sanatçısı olarak bir heykel yapmıştım. Zaman bakımından robotu kullanacağım malzemeye göre, 1 hafta ya da 2 ile 3 ay yaptığım zamanlar oluyor” ifadelerini kullandı.

Atıklardan süs eşyası üretiyorlar
HAYAT
Atıklardan süs eşyası üretiyorlar

Hurda metallerden sanat eserine
HAYAT
Hurda metallerden sanat eserine

Abone Ol Google News
Her gören maşallah diyor

Her gören 'maşallah' diyor

​Üçüz kardeşler aynı okuldan dereceyle mezun oldu.
Emekli olunca başladı

Emekli olunca başladı

Hurdalıklardan topluyor atölyesinde 'robota' dönüştürüyor.
28 Şubat davasındayeni gelişme

28 Şubat davasında
yeni gelişme

​Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan da var.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

​Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden açıklama yaptı.

​Genel maksat helikopterinde önemli başarı

​Moskova'daki Taliban heyeti: Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz
İri cüssesi nedeniyle <br>Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

İri cüssesi nedeniyle
Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

Bir ton 650 kilogramlık 'Paşa' otomobil fiyatına satışta.

​Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.