Emekliye temmuzda refah payı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir elevizyon kanalında gündem ve gelecekte yapacakları sosyal düzenlemelere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 15 milyon emeklinin 7 bin 500 asgari maaş yükseltilmesi ile aradaki makasın kapandığını ancak adaleti sağlamak adına Temmuz’da yeniden düzenleme ile 9 milyon emekliye rafah payı verebileceklerini belirtti.

7 BİN 500 LİRA AYLIĞIN ÜZERİNE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden emeklilerle ilgili çalışma yapmasını istediğini belirten Vedat Bilgin, “Özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranlarda düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 lira üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek” şeklinde konuştu.

1 MİLYON EYT’Lİ MAAŞLARINI ALDI

Bakan olmadan önce EYT’lilerle bir aray geldiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, “Tam sayıyı bulmak için çalışma yaptık. Netice itibariyle sayıları bulduk, çalışmamızı bitirdik. Ekonomik maliyetinin hesabını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız kararını verdi ve bu sorunu çözdü. EYT'de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı. Şimdi yaklaşık 1 milyon kişi ilk maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık” açıklamasında bulundu.

3 ÇALIŞANA 1 EMEKLİ SİSTEMİNE ODAKLIYIZ

Geçmiş dönemlerde hukuk kuralının ihlalinden kaynaklı EYT sorununun çıktığına işaret eden Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti: “Normali 3 çalışana bir emeklilik şeklindedir. Bu reformdan önce 2.3 çalışana bir emeklilik düşüyordu. Şimdi bu sayı 1.9'a düşecek. Emeklilik sisteminin sürdürebilmesinde sorun çıkıyor. Bu sorunu Türkiye istihdam yaratarak aşacak. Büyüyerek aşacak. Türkiye özellikle sanayide büyüyerek sorunu çözdü. Bunu daha da ileriye taşımamız lazım.”

TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNU ÇÖZÜLECEK

Taşeron işçiliği konusunda çalıştıklarını da açıklayan Vedat Bilgin, “Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz” dedi.

KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞ 12 BİN 500 LİRA OLACAK

Kamu çalışan 700 bine yakın işçinin toplu sözleşme görüşmelerine işaret eden Bilgin, “Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Öte yandan akademisyen maaşlarına da çalışıyoruz. Şu anda uzman doktorun maaşı 58 bin lira. Akademik personelin maaşları yeniden düzenlenmesi gerekir. Bunda hiç tereddütsüz düzenleyeceğiz” diye konuştu.

YÜZDE 5 BÜYÜMEYLE 800 BİN İSTİHDAM

İşsizliği ortadan kaldıracak sihirli bir formül olmadığını ifade eden Bilgin, “Türkiye demografik fırsat penceresi açık bir ülke. Türkiye yüzde 5'in üzerinde büyüyorsa 800 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyürse 1 milyon 200 bin istihdam yaratıyor. EYT'yi çözeceğiz dedim. Kamuoyuna da açıkladım, çözdük. Çözemezler diyenler vardı. 3600 Ek Gösterge'yi çözdük. 5 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyordu. Önce 4 grup giriyordu. Biz herkesi kapsayacak, 600 Ek gösterge vererek başladık. Birçok mağdur durumda olan vardı, hepsini çözdük” açıklamasını yaptı.



















