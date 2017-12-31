Emin Travel’den Kudüs sürprizi

Emin Şirketler Grubu, sosyal etkinliklere verdiği destekler ile de biliniyor.

Fetih 1453 Derneği, yılın son gecesi Mekke’nin Fethi'nin 1387’nci yıldönümünü Eminevim ve Emin Travel’in sponsorluğunda bu akşam Sefaköy’de kutlayacak.

Alanında ilk kez uyguladığı çalışmalar ile kamuoyunda tanınan Emin Şirketler Grubu, sosyal etkinliklere verdiği destekler ile de biliniyor.

Gecenin sponsorlarından Emin Travel, yapılacak olan kura sonucunda belirlenecek talihli üç kişiyi de Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ücretsiz götürecek.

Kudüs konusuna duyarlılığı ile bilinen Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Kudüs bilinci oluşturmak için bu tür programlar yapıyoruz” dedi.

‘KUDÜS, SEVEREK KAZANILIR’

Başkanı Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kudüs bizim kutsalımız. Kudüs, bugün top ile tüfek ile alınamaz. Kudüs, gönülleri fethederek, severek kazanılır. Tüm Müslümanlar gönüllerinde Kudüs’e yer ayırmalı. Orayı, uzaktan seviyorum demekle olmaz. Seviyorsak eğer, Kudüs’ün sokağında dolaşmalı, camisinde namaz kılmalı ve oralarda olduğumuzu, Kudüs’ü sevdiğimizi hem Filistinli kardeşlerimize hem tüm dünyaya göstermeliyiz.” sözlerine yer verdi.

REKLAM

SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILACAK

Fetih 1453 İlim Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği’nce tertiplenen ve duygu dolu anların yaşanması beklenen geceye katılacak isimlerden Muhammed Emin Yıldırım ‘İnsan ve Fetih’ konulu, Mehmet Talu ise misafir konuşmacı olarak katılımcılara seslenecek. Sakal-ı Şerif ve Peygamber Efendimizin kabrinin örtüsünün de ziyarete açılacağı program; bu akşam İstanbul Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.