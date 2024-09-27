Emine Erdoğan'da çocuklar için küresel çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen “Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet” programında konuştu. Koruma altındaki çocukların güvenliği ve huzuruna yönelik başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'nin küresel düzeyde ele alınacağını belirten Emine Erdoğan, “Bugün buradan yapılan gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve iş birliğine davet ediyorum. Gelin hep birlikte yaşadığımız dünyanın korumasız bir çocuğun gözündeki acı dolu yansımasını umuda döndürelim” dedi.