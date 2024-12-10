Emine Erdoğan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması: Gazze acımasız bir yok oluşun pençesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim. Dünya İnsan Hakları Günü'nü gerçek amacına kavuşturalım. Yoksa bugün, insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır" dedi.
Emine Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun Gazze'yi "çocuk mezarlığı" olarak tanımlamasının üzerinden 410 gün geçtiğini, bugün soykırımın 431. günü olduğunu belirtti.
"İnsanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır"
Gelinen noktada İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uluslararası birçok sözleşmede hakları koruma altına alınmış "insan" tanımının, sadece Batı'nın belirlediği sınırların içindekileri kapsadığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: