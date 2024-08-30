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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Bu topraklarda kardeşlik rüzgârları eksik olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgârlarının hiç eksik olmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Lokman Özdemir
10:46 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;


"30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor. Şanlı zaferin yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgârlarının hiç eksik olmamasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum"






#Emine Erdoğan
#30 Ağustos
#Zafer Bayramı
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