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Emine Erdoğan'dan su tasarrufu çağrısı: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı yıllık su potansiyeli 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke haline geleceğini belirtti. Erdoğan sosyal medya paylaşımında, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.

23:13 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 23:25 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin vatandaşları uyardı.

Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin vatandaşları uyardı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suyu ve geleceği kurtarmak için ocak ayında başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamındaki çalışmaların devam etiğini belirtti.

"Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz"

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şeyin topyekun mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan,
"Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde."
değerlendirmesinde bulundu.



#Emine Erdoğan
#Su tasarrufu
#Türkiye
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