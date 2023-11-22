Emine Erdoğan'dan su tasarrufu çağrısı: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz

Suyumuzu ve geleceğimizi kurtarmak için Ocak ayında başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.



Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şey, topyekûn mücadele.



Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün… https://t.co/j2uGWf1aSU