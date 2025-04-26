En mutlu güne mini bütçe

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafında minimum bütçeyle gelin olma akımı başlatıldı. Gelinler saç ve makyajlarını evde yapıyor. Tercih ettikleri sade gelinliklerle bütçelerine zorluk çıkarmıyor. Her kalemden tasarruf eden çiftler bu deneyimi sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarla paylaşıyor. Düğünlerde gösteriş ve yüksek maliyetlere tepki olarak ortaya çıkan ‘Minimum bütçeyle gelin oluyorum’ akımıyla bir gelin 6 bin 600 TL’lik bütçe ile en mutlu gününe hazırlanabiliyor. Bu tutarın içinde bin 500 liralık gelinlik, 2 bin liralık aksesuar, 2 bin 500 liralık ayakkabı ve 460 liralık çiçek bulunuyor. Yine başka bir gelin, hazırlıklarını 6 bin 400 liraya mal etti.