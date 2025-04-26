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En mutlu güne mini bütçe

En mutlu güne mini bütçe

Nazife Bardak
04:0026/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafında minimum bütçeyle gelin olma akımı başlatıldı. Gelinler saç ve makyajlarını evde yapıyor. Tercih ettikleri sade gelinliklerle bütçelerine zorluk çıkarmıyor. Her kalemden tasarruf eden çiftler bu deneyimi sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarla paylaşıyor. Düğünlerde gösteriş ve yüksek maliyetlere tepki olarak ortaya çıkan ‘Minimum bütçeyle gelin oluyorum’ akımıyla bir gelin 6 bin 600 TL’lik bütçe ile en mutlu gününe hazırlanabiliyor. Bu tutarın içinde bin 500 liralık gelinlik, 2 bin liralık aksesuar, 2 bin 500 liralık ayakkabı ve 460 liralık çiçek bulunuyor. Yine başka bir gelin, hazırlıklarını 6 bin 400 liraya mal etti.


BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Minimum bütçeyle gelin oluyorum gönderilerinin altına çok sayıda yorum geliyor. Yorumlarda akımı mantıklı bulup beğenen kadar eleştirenler de dikkat çekiyor. Akımın, bir günlük organizasyonlar için yüz binlerce lira harcamak yerine düşük bir bütçeyle de evlenilebileceği gösterdiğini belirterek savunanlara karşı, bir kere evlenildiğini belirterek tasarruf etmenin mantıksız olduğunu ifade edenler de bulunuyor.


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