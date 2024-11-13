Enerji ambargosu istiyoruz

Bültende, rakamların gerçekleşen ölümlerin ve çevrenin yıkımının bir resmini verdiği belirtilerek, “Kullanılan 25 bin tondan fazla patlayıcı kirlilik açısından ciddi risk taşıyor. Ağır metaller, patlayıcı bileşikler ve endüstriyel kirletici içeren 22,9 milyon ton tehlikeli enkaz ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı. Hükümetlere çağrı yapılan bültende “Bu soykırıma insanlık için ‘Dur’ demek hükümetlerin görevidir. Sivillerin ölümünü ve acısını önleme görevimiz evrensel olarak tanınmalı ve bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu eylemlere ortak olmak kınanmalı, göz yumulmamalı. Adalet olmadan barış olmaz, insan hakları olmadan iklim adaleti olmaz, şimdi enerji ambargosu” ifadelerine de yer verildi.