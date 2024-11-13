Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Enerji ambargosu istiyoruz

Enerji ambargosu istiyoruz

Merve Safa Akıntürk
04:0013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İklim Zirvesi’nin ilk gün bülteninde İsrail soykırımı altındaki Gazze'ye de yer verildi.

Bültende, rakamların gerçekleşen ölümlerin ve çevrenin yıkımının bir resmini verdiği belirtilerek, “Kullanılan 25 bin tondan fazla patlayıcı kirlilik açısından ciddi risk taşıyor. Ağır metaller, patlayıcı bileşikler ve endüstriyel kirletici içeren 22,9 milyon ton tehlikeli enkaz ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı. Hükümetlere çağrı yapılan bültende “Bu soykırıma insanlık için ‘Dur’ demek hükümetlerin görevidir. Sivillerin ölümünü ve acısını önleme görevimiz evrensel olarak tanınmalı ve bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu eylemlere ortak olmak kınanmalı, göz yumulmamalı. Adalet olmadan barış olmaz, insan hakları olmadan iklim adaleti olmaz, şimdi enerji ambargosu” ifadelerine de yer verildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#iklim zirvesi
#açıklama
#siyaset
#gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın hava nasıl olacak? 13 Kasım 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri