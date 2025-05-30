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Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı

Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı

15:0930/05/2025, Cuma
AA
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Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.
Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.

Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.



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